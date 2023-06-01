Там отметили, что поручили обеспечить работу укрытий всех типов в круглосуточном открытом режиме.

Трагедия с погибшими во время ракетного обстрела - это ответственность власти на всех уровнях - от руководителя города до глав района.

Об этом заявили в Киевской городской военной администрации (КВМА). По словам начальника КМВА Сергея Попко, "ни один руководитель самого высокого или самого низкого звена в этом городе не имеет права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий".

Он отметил, что задача по подготовке, обустройству и проверке укрытий ставилась неоднократно. "Почему она не была выполнена в данном случае – расследует СБУ, прокуратура и Национальная полиция", - отметил он.

Две женщины и ребенок погибли в результате падения обломков примерно в 3:00 в Деснянском районе Киева как раз перед укрытием. "Что стало причиной трагедии - закрытая дверь входа в поликлинику, где расположено укрытие или роковое стечение обстоятельств и люди просто не успели добежать до хранилища – ответы на этот вопрос даст следствие. По итогам которого виновные должны быть наказаны", - выразил убеждение Попко.

Он добавил, что по его поручению весь процесс расследования будет максимально открытым для СМИ и общества.

Также Попко отчитался, что приказал председателям районных государственных администраций:

обеспечить работу укрытий гражданской защиты всех типов в круглосуточном открытом режиме;

предупредить балансодержателей о личной ответственности за недопущение населения к укрытиям гражданской защиты;

провести проверки работы данных объектов с привлечением главного управления Национальной полиции в Киеве, Главного управления ГСЧС в Киеве и КО "Муниципальная охрана!".

Также трагедию прокомментировали и в Киевской областной военной администрации (КОВА). "Безопасность людей должна быть приоритетом для власти на всех уровнях! А в условиях войны – особенно. Ситуация, когда люди во время воздушной тревоги не имеют доступа к укрытиям – безответственность и халатность. Трагедия, произошедшая сегодня ночью в столице, в результате чего погибли дети и взрослые, а также есть раненые, в очередной раз доказала, что каждая минута может стать решающей", – отметил председатель КОВА Руслан Кравченко.

Также он уточнил, что неделю назад власти области проверили, как функционируют все хранилища и укрытия Киевщины.

Глава КОВА приказал главам общин вместе с полицией и ГСЧС принудительно открывать те укрытия, которые недоступны для людей.

Гибель людей в Киеве

Ночью оккупанты нанесли удар по Киеву 10 ракетами типов "Искандер-М" и "Искандер-К". Хотя все ракеты были сбиты, их обломки нанесли разрушения и повлекли гибель людей. Так, во время ракетного обстрела погибли три человека, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

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