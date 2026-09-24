'Возвращаемся в СССР': Коломойский ответил, без чего будет тяжелее всего зимой

Также он рассказал, как разрешать ситуацию с тем, что россияне атакуют ТРЦ и крупные магазины.

В связи с атаками российских оккупантов на Украину нужно иметь небольшие магазины вместо крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ), а также "валить" в села.

Такое мнение в зале суда после ночи обстрелов высказал бизнесмен Игорь Коломойский, говорится на странице "ТСН" в TikTok. Он отметил, что после такой ночи ситуация не похожа на движение России в сторону мира. Коломойский подчеркнул, что если дать россиянам список объектов, по которым не стрелять, то они скажут: "Спасибо, координаты уточните".

Кроме того, добавил он, остаться зимой без электричества – не так катастрофично, как без воды. "Надо валить. В села", – сказал бизнесмен.

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Говоря о постоянных атаках врага на крупные ТРЦ, Коломойский отметил, что нужно рассредоточивать торговые площади. "Маленькие магазинчики, маленькие базарчики. Возвращаемся в СССР. Если человек идет покупать хлеб, он идет в супермаркет. Зачем ему идти в супермаркет? У нас возле дома был хлебный магазинчик в подвале", – сказал он.

Ожидание зимы в Украине

Как сообщалось, издание The Guardian отметило, что с конца августа Киев превратился в прифронтовый город, который российские войска атакуют и днем, и ночью. В то же время впереди – зима, которую, как пишет издание, жители столицы ждут с ужасом. Поэтому многие киевляне задумываются о том, чтобы уехать из города хотя бы временно, если ситуация ухудшится.

Между тем Россия массово вербует белорусов на войну против Украины. В объявлениях вербовщиков белорусам обещают огромные выплаты, помощь с кредитами, "аннулирование судимостей" и ускоренное получение российского гражданства.

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