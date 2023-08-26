За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский.

Пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус", погибший в авиакатастрофе на Житомирщине, "грезил самолетами F-16 в украинском небе", рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Juice" рассказывал мне обо всем на свете, что касается авиации и ЗРВ, писал тысячи сообщений в мессенджеры. Удивительно, но я уже как-то привык к его придирчивым замечаниям", - написал он.

Игнат утверждает, что Андрей Пильщиков -не просто пилот, это был молодой офицер с мега знаниями и мега талантом.

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"Это был замечательный коммуникатор, он был движущей силой реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат! Майор Андрей Пильщиков посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь боевой авиации, он грезил F-16-ми в украинском небе! И он сделал огромную работу по этому вопросу", - отметил он.

По словам Игната, год назад в США Андрей встречался с американскими чиновниками, рассказывал о насущных потребностях Воздушных Сил, был постоянно на связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16. За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное – предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины.

"Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16...И когда американские самолеты уже фактически на горизонте, он на них не полетает... Но за него это сделают его собратья, они будут рьяно воевать за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война!" - добавил представитель.

Авиакатастрофа на Житомирщине - детали

25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39: в авиакатастрофе погибли трое пилотов. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в частности погиб Джус - пилот 40-й бригады тактической авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области с учебно-боевыми самолетами L-39, в которой погибли три пилота.

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