Среди самых болезненных потерь РФ в Крыму Игнат назвал уничтожение крейсера "Москва" и удар по штабу ЧФ в Севастополе.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал операции Сил обороны, которые нанесли самые болезненные потери российской армии в Крыму.

Как рассказал Игнат в интервью изданию "Фокус", лучшей операцией было уничтожение крейсера "Москва", к которой присоединились все Силы обороны - воздушные, военно-морские и другие.

"Это была гениальная операция, которая уже описана, и Bayraktar участвовал в этом уничтожении, отвлекал внимание. Но этот крейсер - это то, что очень мешало, это флагман Черноморского флота, который содержал много аппаратуры, имел серьезные ударные функции и уничтожить такой корабль было очень непросто. Но наши силы обороны перехитрили их - это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции", - отметил Игнат.

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Далее он напомнил об ударе ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе, когда были уничтожены пункты управления, убиты оккупанты. "Севастополь - это не "город русских моряков", это украинский город, поэтому удар был красноречивым", - отметил Игнат.

Среди других операций он упомянул уничтожение российской авиации на аэродромах и уничтожение комплексов "Триумф" с видеоподтверждением.

И напоследок спикер ПС припомнил удары в Гвардейском и Джанкое, когда "по поезду пришли боеприпасы".

"Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю - это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления", - отметил Игнат.

Удары ВСУ по Крыму

13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер"Москва" был подбит несколькими ракетами "Нептун". Удар вызвал детонацию боекомплекта на борту. Судно буквально сгорело в море - до того, как его попытались эвакуировать.

В сентябре по временно оккупированному Севастополю нанесен ракетный удар, в частности, атакован штаб ЧФ РФ. В здании вспыхнул масштабный пожар. По данным ВСУ, в результате удара по штабу флота противника погибли десятки российских военных, в том числе – командующий ЧФ РФ.

Также в сентябре сообщалось об уничтожении в оккупированной Евпатории российской ЗРК С-400 "Триумф", которая является одной из важнейших составляющих ПВО оккупантов в Крыму.

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