Эти удары не смогут повредить поставкам БК Черноморскому флоту, поскольку его логистические пути немного другие.

Удар по железнодорожным путям в оккупированном Джанкое не повлияет на поставки оружия Черноморскому флоту, но помешает его транспортировке в Мелитополь и в Херсонскую область, сказал в.и.о. начальника ГУ боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов.

На вопрос о "бавовне" в Джанкое Баранов ответил, что "бавовна - это всегда приятно", и напомнил о "сетке смерти", созданной ракетно-артиллерийскими войсками ВСУ.

Баранов добавил, что эти удары не смогут навредить поставкам БК Черноморскому флоту, поскольку его логистические пути немного другие: "А насчет нашей территории - да. Джанкой является одним из узлов, который находится на ветке железнодорожного пути, идущего в Мелитополь или Херсон. Одна из целей такого огневого поражения - именно полностью остановить или помешать логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории".

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Взрывы в Джанкое - последние новости

20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", транспортировались по железной дороге. Оккупанты в связи со взрывами ввели чрезвычайное положение в городе.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что российские оккупанты в своей реакции не упоминали об уничтожении ракет "Калибр НК" в Джанкое, потому что это не способствует их имиджу.

Произошедшее минувшей ночью в Джанкое является свидетельством того, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы наносить точечные удары по базам рашистов в Крыму, убежден военный эксперт Владислав Селезнев.

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