Часть здания вражеского штаба ЧФ РФ продолжает функционировать, поделились в "Атеш".

Мощный удар по Севастополю (захваченный россиянами Крым), совершенный в конце сентября, оброс новыми деталями - партизаны сообщили, в каком состоянии сейчас находится поврежденный штаб Черноморского флота России.

Часть здания продолжает функционировать, сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram, ссылаясь на сведения своих агентов. "Наши агенты из Севастополя побывали возле штаба ЧФ РФ и доложили нам о его состоянии. КПП (контрольно-пропускной пункт, - Ред.) продолжает работать, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты", - отмечается в сообщении.

Партизаны также "слили" фотографии, на которых запечатлено поврежденное здание штаба вражеского флота.

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На фото видно, что здание находится в плохом состоянии, сильно повреждена крыша.

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Российские оккупанты 22 сентября пожаловались, что по Севастополю нанесен ракетный удар, и был атакован штаб ЧФ РФ. Сообщалось, что в здании долго не могли потушить пожар. Противники утверждали, что якобы им удалось сбить над городом пять ракет.

По сведениям российской стороны, в результате атаки пропал без вести один оккупант. В украинской разведке, в свою очередь, сообщили, что уничтожены не менее чем девять захватчиков. Позже в Силах спецопераций Вооруженных сил Украины поделились, что после поражения штаба флота противника "минусованы" 34 офицера, в том числе командующий ЧФ.

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