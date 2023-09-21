Он был комбинированным.

Сегодня ночью Украина нанесла удар по российской авиабазе "Саки" рядом с поселком Новофедоровка в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, речь идет о комбинированной атаке на российских захватчиков.

"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма. Слава Вооруженным Силам Украины!" - говорится в сообщении.

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Атака на Крым 21 сентября: что известно

Сегодня ночью оккупированный полуостров массированно атаковали беспилотные летательные аппараты. В сети называли эту атаку самой массированной за все время. Российское Министерство обороны заявило о сбитии 19 беспилотников в небе над Крымом.

Источники УНИАН в Службе безопасности Украины сообщили, что они совместно с Военно-морскими силами нанесли масштабный удар по российскому военному аэродрому "Саки".

Сообщалось, что в атаке задействовали беспилотные летательные аппараты, а затем, после перегрузки российской противовоздушной обороны, ракеты "Нептун".

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