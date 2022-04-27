В результате удара погибла одна женщина.

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. Это одно из двух медицинских учреждений, которые продолжают работать в Луганской области. В результате бомбардировки погибла одна женщина.

О вражеском ударе сообщили в официальном Telegram-канале Луганской областной военной администрации.

"В области осталось только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня рашисты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами — и это их не остановило. Фактически, оккупанты хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей", — заявили в Луганской ОВА.

Обстрел привел к существенным разрушениям — повреждения зафиксированы сразу на нескольких этажах. Из-за удара погибла одна женщина, которой ранее неоднократно предлагали эвакуироваться. Сейчас больница в Северодонецке продолжает работать, чтобы "не оставлять людей без медицинской помощи".

Напомним, сегодня, 27 апреля, с 5 утра оккупанты беспрерывно обстреливали Горскую громаду на Луганщине. Они применяли РСЗО и артиллерию, а также совершили авиационный удар. Из-за бомбардировок погиб мирный житель и сгорела электроподстанция.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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