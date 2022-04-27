Российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты в Луганской области.

В Луганской области утром нанесен авиаудар, по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"С 05:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской общины. Применяют "Грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горском также сгорела электроподстанция", - отметил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.