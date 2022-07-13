На данный момент на фронте работают четыре таких РСЗО.

Ветеран батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что американские РСЗО HIMARS сильно повлияли на ход войны, но, чтобы переломить ситуацию, их нужно в большем количестве. Так, сейчас на фронте работают четыре таких РСЗО, а нужно "хотя бы 44".

Об этом он рассказал в эфире проекта FREEДОМ.

Дикий отметил, что комплексы HIMARS позволяют точечно ликвидировать склады, командные пункты и ПВО противника на большом расстоянии. Ранее украинские войска могли поражать объекты лишь в радиусе 40 км, однако с американскими РСЗО это расстояние увеличилось до 70-80 км.

Для большей эффективности защитники перемещают HIMARS по всей линии фронта, что позволяет атаковать все важные точки врага.

В связи с этим, российским оккупантам теперь необходимо полностью изменить свою логистику и построение военной инфраструктуры. Так, командовать наступлением военным чиновникам РФ придется из глубоко тыла, склады и ПВО они будут вынуждены переместить дальше от передовой. В свою очередь это развяжет руки украинской штурмовой авиации.

"Они (оккупанты, - ред.) сейчас проведут эту работу. Они все еще будут пытаться ползти вперед, продолжать наступление той же своей тактикой огненного вала. Преимущество в количестве снарядов артиллерии пока еще не исчезло, но пользоваться этим преимуществом им будет становиться все труднее и труднее", - подчеркнул военный эксперт.

Сложности возникнут из-за того, что склады будут далеко от позиций.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS.

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