Также пропагандисты пытаются обвинить силы НАТО в участии в войне с РФ на стороне Украины.

Обстрел украинскими военными территории Запорожской АЭС и якобы продажа офицерами ВСУ РСЗО "HIMARS" россиянам за $800 тысяч - среди очередных фейков, которые распространила кремлевская пропаганда за прошедшие сутки.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил в Telegram.

Так, в РФ заявили, что "используя БПЛА, украинские военные нанесли удар двумя 120-мм минами по домам... в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Эта провокация киевского режима ... организована западными кураторами, которые ... подвергают опасности граждан Украины". В ЦПД предостерегают, что это дезинформация.

Также российские пропагандисты сообщили, что якобы офицеры ВСУ договорились с оккупантами "о продаже РСЗО "HIMARS" российской стороне за сумму в 800 тысяч долларов... и боекомплекта к нему за 330 тысяч долларов. Способ передачи – оставление пусковой установки в серой зоне". В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что это фейк.

Также пропагандисты пытаются обвинить силы НАТО в участии в войне с РФ на стороне Украины. ЦПД отмечает, что это манипуляция.

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