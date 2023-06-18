В Геническом районе продолжают детонировать снаряды, есть большие разрушения в поселке Рыково, люди эвакуируются.

"Хлопок" в поселке Рыково Генического района - это мощный удар по российским оккупантам на левом берегу Херсонской области и по их вооружению.

Об этом сказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона. По его словам, там продолжают детонировать снаряды, которые хранились на складе захватчиков, и они разлетаются на километр.

"Вероятно, очень много было на этом складе снарядов. Это будет мощный удар по оккупантам на левом берегу Херсонщины и по их вооружению", - подчеркнул Толоконников.

Также он рассказал, что есть большие разрушения в Рыковом, люди эвакуируются, в частности, в Геническ.

Уничтожение склада боеприпасов россиян на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на оккупированной части Херсонской области прогремел мощный взрыв, за которым последовала серия взрывов. Предполагалось, что был уничтожен склад россиян с боеприпасами в поселке Рыково (прежнее название - Партизаны, - УНИАН) Генического района.

Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил ликвидацию большого склада боеприпасов оккупантов вблизи Геническа. Он отметил, что чем больше детонации, тем меньше снарядов полетит по нашим защитникам.

Отметим, что поселок Рыково (на крымско-татарском языке - Orta-Quyu) был основан в 1874 году. В 1930 году, в период советской оккупации Украины, он был переименовано в Партизаны и носил это название до 2016 года, когда в рамках декоммунизации поселку вернули историческое название.

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