Видео с места детонации утром 18 июня распространили в соцсетях.

В ВСУ подтвердили ликвидацию большого склада боеприпасов оккупантов в пгт. Партизаны Генического района Херсонской области.

"Вы, видимо, видели работу (ВСУ) в селе Партизаны, видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации, то меньше этого (речь идет о применении врагом артиллерии) полетит по нашим защитникам", - отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Удар по складу боеприпасов россиян 18 июня - что известно

Напомним, как писал УНИАН, перед этим утром 18 июня в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко разместил фото с черным дымом над большой территорией, подписав это: "Пгт. Партизаны Генический район. попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных - большой склад. Последовала детонация".

Чуть позже в своем официальном Telegram-канале командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук написал под обнародованным видео со взрывами: "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!".

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