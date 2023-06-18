Россияне обустроили свой склад на территории элеватора.

На оккупированной части Херсонской области прогремел мощный взрыв, за которым последовала серия взрывов. По предварительным данным, уничтожен склад россиян с боеприпасами.

"Пгт. Партизан Гениченского района. Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных – большой склад. Пошла детонация", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал красочные фото детонации на российском складе. Столб дыма виден за несколько километров от места инцидента.

Другие Telegram-каналы сообщают, что склад, который расположен в районе населенных пунктов Партизан и Рыково, был очень большим, а взрывы гремят уже несколько часов.

Также в сети появилось впечатляющее видео взрывов на российском складе.

Ситуация на фронте по состоянию на 18 июня - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинская авиция за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных. В результате уничтожены два ЗРК врага.

При этом ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения.

Также сообщается об уничтожении двух российских ударных вертолетов Ка-52, а также 12 БПЛА различного типа.

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