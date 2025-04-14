На просьбу пояснить, что он имел в виду, когда говорил, что РФ совершила "ошибку", Трамп не ответил.

Президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумам, заявил, что ему сказали, что Россия "совершила ошибку".

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно", - сказал он журналистам.

На просьбу пояснить, что он имел в виду, когда говорил, что Россия совершила "ошибку", Трамп ответил: "Я считаю, что это было - смотрите, вы спросите их". Однако, ком именно он говорил, Трамп не уточнил.

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Напомним, перед этим удар по Сумам прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что США выражают глубочайшие соболезнования жертвам ужасающего российского ракетного удара по Сумам.

"Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на то, чтобы положить конец этой войне и добиться прочного мира", - заявил он.

В свою очередь европейские лидеры не так сдержанно отреагировали на этот удар. В своих эмоциональных заявлениях они осудили россиян за убийство гражданских украинцев в большой православный праздник - Вербное воскресенье. В частности, министр иностранных дел Чехии не стеснялся в выражениях и прямо заявил, что Россией руководят убийцы.

Удар по Сумам

Вчера утром российские оккупанты ударили по центру Сум ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным, в результате атаки погибли 34 человека, в том числе двое детей. Еще более сотни человек получили ранения.

Буданов же раскрыл некоторые подробности "безбожного" удара России по Сумам. По его словам, уже известно, что этот преступный удар нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лески) и Курской (н.п. Леженьки) областей.

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