Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание из-за ситуации в Харьковской области и необходимости поддержать харьковчан, которых погрузила в темноту Россия ударами по энергетике.
О ключевом глава государства сообщил по итогам встречи. Она проходила при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра энергетики Германа Галущенко, министра финансов Сергея Марченко и команды Офиса президента.
"Ключевое - меры по поддержке харьковчан", - подчеркнул на собрании Зеленский.
В частности, были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Кроме того, правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области.
"Предложения региональной поддержки - того, что каждая область, каждая громада Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего", - отметил Зеленский.
Как подчеркнул президент, главное сейчас - не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей.
Как защитить Харьковскую область - Зеленский сообщил о намерениях власти
Ранее Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Харьковщине.
Украинским дипломатам будет поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО, поскольку Россия последними атаками вызвала там крайне тяжелую ситуацию. Еще вчера в области были введены ограничения на свет.