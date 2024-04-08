Речь идет о ключевых мерах для поддержки людей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание из-за ситуации в Харьковской области и необходимости поддержать харьковчан, которых погрузила в темноту Россия ударами по энергетике.

О ключевом глава государства сообщил по итогам встречи. Она проходила при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра энергетики Германа Галущенко, министра финансов Сергея Марченко и команды Офиса президента.

"Ключевое - меры по поддержке харьковчан", - подчеркнул на собрании Зеленский.

В частности, были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Кроме того, правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области.

"Предложения региональной поддержки - того, что каждая область, каждая громада Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, главное сейчас - не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей.

Как защитить Харьковскую область - Зеленский сообщил о намерениях власти

Ранее Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Харьковщине.

Украинским дипломатам будет поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО, поскольку Россия последними атаками вызвала там крайне тяжелую ситуацию. Еще вчера в области были введены ограничения на свет.

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