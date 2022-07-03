Оккупанты обстреливают села Дергачевской и Ольховской территориальных громад.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что оккупанты сегодня обстреляли населенные пункты Харьковского района, под ударом врага оказались мирные жители и гражданская инфраструктура.

"Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения", - написал он.

Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги, без необходимости не выходить на улицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 3 июля, оккупанты нанесли удары по одному из объектов критической инфраструктуры в Харькове, по предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

Также утром боеприпас попал в частное домовладение, ранения получила женщина.

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