Сейчас оккупанты сосредотачиваются на восточном направлении от Харькова.

Российские захватнические войска за сутки нанесли 48 ударов по Харькову из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram.

"Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов", - заявил Синегубов.

Он отметил, что в результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

"Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Напомню, что в Лозовой и Барвенково мы призываем эвакуировать население. Уже удалось выехать 15 тысячам граждан", - заявил Синегубов.

По его словам, сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции!", - отметил он.

Также продолжается обеспечение гуманитарной помощью Харькова и общины области.

"Ежедневно жители города могут получить бесплатно продукты питания в отделениях "Новой почты"и "Укрпочты". Из областного гуманитарного штаба волонтеры доставляют также адресную помощь", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Олег Синегубов объяснил ситуацию с эвакуацией из некоторых населенных пунктов в области. Он подчеркнул, что угроза обстрелов жилых районов Харькова остается. При этом, на сегодня централизованных эвакуационных мероприятий именно в Харькове не проводится.

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться. Позже в Кабмине уточнили, что речь шла о двух первых регионах, а Харьковщину назвали ошибочно.

Вас также могут заинтересовать новости: