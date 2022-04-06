Из Изюмского направления ОВА по согласованию ВСУ рекомендует эвакуировать население в Барвенково и Лозовую.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объяснил ситуацию по эвакуации из некоторых населенных пунктов в области.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Обращаюсь к жителям Харькова и области по эвакуации. Военные действия продолжаются уже 42 день. Мы все понимаем: враг планы относительно Харькова не менял. Но мы уверены в наших Вооруженных силах Украины, в прочности нашей обороны", - отметил он.

При этом Синегубов подчеркнул, что угроза обстрелов жилых районов Харькова остается.

"Большая часть жителей еще в первые недели активных боевых действий выехали за пределы города и области. На сегодня централизованных эвакуационных мероприятий именно в Харькове мы не проводим. Мы ежедневно информируем о ситуации. В случае изменений - мы обязательно будем сообщать", - сказал он.

Что касается Изюмского направления, по его словам, ОВА по согласованию с ВСУ действительно рекомендует эвакуировать население в Барвенково и Лозовую.

"Через населенные пункты курсируют поезда, следите за расписанием, которое объявляют органы местного самоуправления. Областная военная администрация работает, городские власти работают, правоохранительные органы на местах. Мы ежедневно приближаем нашу победу", - добавил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться. Позже в Кабмине уточнили, что речь шла о двух первых регионах.