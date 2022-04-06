Необходимо быть готовыми к дальнейшему обострению ситуации, предупредила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их к эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Верещук пояснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа.

По ее словам, мы все должны быть готовы, к сожалению, к дальнейшему обострению.

"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковской, Луганской и Донецкой областей просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно, – подчеркнула Верещук. – Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", - отметила чиновница.

Напомним, Россия ворвалась на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов, в частности, обстреливал города на востоке украинского государства.

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в регионе враг может через три-четыре дня пытаться идти в наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: