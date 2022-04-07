Город Харьков сильно пострадал в результате обстрелов российских оккупантов.

Инфраструктура Харькова и области постоянно и целенаправленно уничтожается российскими оккупационными войсками.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего из-за вторжения РФ в Харькове и области сегодня, 7 апреля.

Сирен и воздушных тревог с 00:00 и до 6:00 в Харькове и области не было.

00:59 Жители Харьковщины сообщали о том, что слышали уличные бои и выстрелы.

В ночь на 7 апреля оккупанты обстреляли несколько городов на Харьковщине. Военные РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым домам в Балаклее. От обстрелов погибли три человека. Также оккупанты обстреляли Лозовскую общину на Харьковщине.

Война РФ против Украины 2022

Войска России утром 24 февраля вторглись на территорию украинского государства. Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

За это ряд стран Запада ввели против Российской Федерации новые санкции, много компания ушли с рынка РФ.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили. США постоянно утверждают, что это может привести к открытому противостоянию с РФ.

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