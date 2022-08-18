В общежитии, в которое попала вражеская ракета, проживали, в частности, и люди с нарушениями слуха.

Число жертв в результате российского ракетного удара по общежитию в Харькове выросло до 7.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, удар по трехэтажному жилому дому произошел около 21:40.

"В 23:38 пожар локализован. Продолжается тушение возгораний и спасение людей из-под завалов", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, погибло 7 и пострадало 13 человек.

По словам советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, в общежитии в частности проживали и люди с нарушениями слуха.

"Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем информацию из больниц. Они могли не услышать тревогу", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию.

По состоянию на 22:34 сообщалось о 6 погибших.

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