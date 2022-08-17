Число погибших в результате удара по Харькову выросла уже до 6.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения", - написал он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел россиянами Харькова - это подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора.
"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар... по общежитию... здание полностью разрушено", - рассказал он.
По словам Зеленского, точное количество погибших и раненых устанавливают.
"Подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, перед этим мэр Харькова сообщил о 3 погибших и 10 раненых в результате удара по Харькову.