Ракетный удар нанесли по общежитию.

Число погибших в результате удара по Харькову выросла уже до 6.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения", - написал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел россиянами Харькова - это подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар... по общежитию... здание полностью разрушено", - рассказал он.

По словам Зеленского, точное количество погибших и раненых устанавливают.

"Подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, перед этим мэр Харькова сообщил о 3 погибших и 10 раненых в результате удара по Харькову.

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