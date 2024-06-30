Одче человек погиб, девять - ранены.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий удара России по Харькову 30 июня.

"В воскресный день россияне УАБом попали в центральную часть города. Один человек погиб, количество пострадавших выросло до девяти, среди них восьмимесячный мальчик", - напомнил он.

По его словам, ударом уничтожен терминал "Новой почты", сгорели автомобили.

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"Работники в момент прилета разгружали посылки. Это не только террор против мирного населения, враг продолжает терроризировать бизнес, ведь это не первое попадание в терминал "Новой почты". Ликвидация последствий продолжается", - добавил Синегубов.

Удар по Харькову 30 июня - что сообщалось

Как писал УНИАН, днем 30 июня российские войска нанесли удар по Харькову. Сразу было известно о нескольких раненых и одном погибшем человеке.

В полиции сообщили, что погибшему мужчине было около 40 лет: "Тело очень растерзано, поэтому будет использоваться лаборатория для идентификации ДНК… Семья с младенцем находилась неподалеку от места попадания: в результате взрывной волны ребенок упал на тротуар, поэтому получил телесные повреждения".

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