В частности, россияне обстреляли кладбище кассетными боеприпасами.

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Харьковской области. В результате новых обстрелов один человек погиб, а еще двое - получили ранения, отметил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, в 07:50 оккупанты совершили повторный обстрел по территории Купянска-Узлового.

"Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщил глава ОГА. Видео дня

Кроме того, в 10:15 российские захватчики артиллерийским огнем ударили по селу Одноробовка.

"В результате прямого попадания повреждено административное помещение сельхозпредприятия и магазин. Без жертв. Враг четыре дня подряд накрывает ударами этот населенный пункт", - отметил Синегубов.

В то же время в Офисе генерального прокурора сообщили, что под процессуальным руководством Изюмской, Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 29 июня около 6:00 враг нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района. Повреждены частные домовладения", - отметили в прокуратуре.

В ОГП сообщили, что в результате утреннего обстрела поселка Купянск-Узловой были повреждены амбулатория, почта, учебное заведение и жилые дома.

"28 июня в результате вражеского обстрела с. Варваровка Чугуевского района погибла 56-летняя женщина. Также 28 июня около 16:30 российские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Белый Колодец Чугуевского района. Получила ранения 62-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Обновлено. Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил. что в результате утренних обстрелов Донецкой области три человека погибли и четыре - ранены.

"В Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены два человека, еще один человек ранен в Кураховке", - отметил он.

Удары России по Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 28 июня в ОГП заявили, что в результате обстрела российскими оккупационными войсками поселка Нью-Йорк Донецкой области погибли четверо гражданских, а еще трое, в частности 8-летняя девочка, получили ранения.

Враг в очередной раз нанес бомбовые удары по Торецкой территориальной громаде. Применив, предварительно, "КАБ-250", захватчики обстреляли Нью-Йорк.

Один из снарядов попал по многоквартирной застройке: четверо гражданских погибли в результате разрушения подъезда 5-этажного дома.

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