Ударов по критической инфраструктуре области нет, но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения.

В Харькове и области временно отсутствует электроснабжение.

"На эту минуту ударов по критической инфраструктуре области нет. Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы", - сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Председатель ОВА добавил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить бесперебойное снабжение.

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Ракетная атака России 23 ноября: что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 23 ноября российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по территории Украины.

В Офисе президента подтвердили попадание по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях. Также есть попадание в жилой дом в Вышгороде Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании вражеской ракеты в один из объектов инфраструктуры, а после того еще о нескольких взрывах в разных районах города.

По всей территории Украины начались аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается об отключении электроэнергии в соседней Молдове.