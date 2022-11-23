Сегодня, 23 ноября, во всех регионах Украины применяются плановые отключения электроэнергии.
"Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, которые производят электроэнергию", - говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в Facebook.
В "Укрэнерго" заверили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами.
"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго лишь объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление", - говорится в сообщении.
Отключение света в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.
Сумма убытков"Укрэнерго" составляет более 70 млрд грн.