В "Укрэнерго" отметили, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго данные об объемах, на которые нужно уменьшить потребление.

Сегодня, 23 ноября, во всех регионах Украины применяются плановые отключения электроэнергии.

"Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, которые производят электроэнергию", - говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в Facebook.

В "Укрэнерго" заверили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами.

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"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго лишь объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.

Сумма убытков"Укрэнерго" составляет более 70 млрд грн.

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