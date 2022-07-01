По словам спикера Воздушных сил ВСУ, больше шансов сбить крылатые и авиационные ракеты.

Назван перечень российских ракет, которые на сегодняшний день украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не способна эффективно сбивать.

Список озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью НВ.

"Если говорить о борьбе с ракетами, то, к сожалению, мы не можем эффективно сбивать летящие с чрезвычайно высокой скоростью: Х-22, "Кинжал", "Оникс", "Искандер" (баллистическая). Их тяжело сбивать", – отметил он.

"Больше шансов сбить крылатые и авиационные ракеты, такие как Х-101, Х-59, Х-32, "Калибр" и другие, скорость которых около 800 км/ч. Они тоже высокотехнологичны: летят по запрограммированной траектории, низко от земли, огибая рельеф местности, могут летать в руслах рек, изменять курс, заданный им оператором в начале", – добавил Игнат.

По его словам, ВС ВСУ применяют все возможные и невозможные методы борьбы, даже нестандартные:

"С такими массированными ударами противника никто в мире не сталкивался. Воздушные силы, ПВО сухопутных войск и других составляющих сил обороны ежедневно сталкиваются с такими вызовами и пытаются искать разные методы противодействия ракетам оккупантов. Это называется военное искусство, военная уловка, нестандартный подход. Противник нас превосходит количественно и технологично, но мы пользуемся тем, что на своей земле, что у нас сильный боевой дух, что нам отступать некуда, и мы будем искать какие-либо решения, чтобы беречь наших людей и землю от раш*стского нашествия".

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

Вас также могут заинтересовать новости: