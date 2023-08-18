Там высказывают мнение, что Украина должна сосредоточиться на контрнаступлении, а не "напрасно" тратить ресурсы.

Ряд чиновников Белого дома со скептицизмом оценивает попытки Украины нарушить материально-техническое обеспечение армии РФ ударами по временно оккупированному Крыму и Керчинскому мосту.

В администрации Байдена считают, что это не очень удачная стратегия, которая в лучшем случае отвлекает внимание врага, а в худшем - делает слабее армию Украины, которая напрасно тратит для ударов по Крыму ценные ресурсы. Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного чиновника из сектора обороны США, атаки на полуостров вывели россиян "из равновесия", однако это не имеет решающего значения в войне.

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"И, пожалуй, для всех было бы лучше, чтобы они просто сосредоточились на контрнаступлении", - заявил он.

В последние недели Украина использовала немало дальнобойных ракеты для ударов по важным для России мостам. В частности, в субботу, 12 августа, "нацелилась" на Керченский мост - единственный мост, соединяющий Крым с материковой Россией.

По словам одного высокопоставленного чиновника западной разведки, сейчас примерно треть полуострова находится в зоне поражения ракет HIMARS, которые США передали Украине. В последнее время ВСУ усилили удары по российским складам боеприпасов и другой материально-технической инфраструктуре и инфраструктуре снабжения, расположенной в Крыму.

"На Крым оказывается все большее давление, особенно в последние недели. Я имею в виду, по нему наносят удары", - сказал он CNN.

Один из чиновников сектора обороны также оценил, что ВСУ удалось реализовать "несколько достаточно хороших атак на материально-техническое обеспечение" россиян в Крыму. Однако в эффекте дальнейших последствий он тоже сомневается: "Я не думаю, что эти последствия полностью ощутимы", - цитирует издание.

В Белом доме существует риторика, что за последние 10 недель Украина, несмотря на усилия, не смогла пробить российскую линию обороны в рамках своего контрнаступления. Часть критиков говорит, что Киев не смог определиться с приоритетом на фронте, поэтому распыляет свои ресурсы на разных участках боевых столкновений.

Пентагон не советует Украине продолжать атаки на Крым и предупреждает, что затягивание процесса контрнаступления "без значительных успехов", может в конечном итоге усилить шансы на поражение в войне с РФ

"Реальность такова, что это наступление не имеет какой-то вечной взлетно-посадочной полосы, чтобы продолжаться до осени", - сказал источник, ознакомленный с внутренними дискуссиями Минобороны США по этому поводу.

CNN отмечает, что постепенно среди американских военных падает оптимизм относительно того, что в ближайшее время Украина совершит серьезный прорыв на фронте.

На Западе говорят, что война в Украине не завершится до Рождества

По данным изданием The Times, среди американских чиновников и на Западе все громче звучат прогнозы, что война затянется на дольше и перейдет в 2024 год. Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что ВСУ смогут освободить временно оккупированный Крым до Рождества.

Однако сейчас Вашингтон смотрит на временные интервалы войны более пессимистично: "Мы еще не закрыли книгу на 2023 год, но мы начинаем думать о 2024 годе", - заявил один из чиновников США.

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