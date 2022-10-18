Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине убеждена, что этот риск высок.

В Организации Объединенных Наций охарактеризовали гуманитарный кризис в Украине как "полное опустошение".

Так выразилась координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, пишет CNN.

"Речь идет о полном опустошении. Гибель людей и полная потеря средств к существованию в районах, непосредственно затронутых войной", - сказала Браун.

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Она выразила глубокую озабоченность в связи с наступлением зимы.

"В этом я абсолютно убеждена: существует высокий риск смертности в зимние месяцы для семей и общин, оставшихся совершенно ни с чем", - сказала она.

По словам координатора ООН, на ситуацию влияет изменение линии фронта и приближающееся наступление зимы. Сейчас ООН пытается обеспечить "безопасные, достойные и теплые места" для жителей прифронтовых районов.

Браун заявила, что нанесенный электростанциям и тепловым станциям ущерб должен вызывать серьезную озабоченность у государств-членов ООН.

Россия атакует энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия совершила массированный обстрел Украины. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

В Минэнергетики сообщили, что из-за обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры. Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии, чтобы разгрузить энергосистему.

Уже 11 октября россияне нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября они атаковали объект энергетической инфраструктуры в одной из громад Киевской области.

17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе и выпустили ракеты по критической инфраструктуре Днепропетровщины и Сумщиныю

Сегодня вражеские войска ударили по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объектам в Днепре и Житомире.

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