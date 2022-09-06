Херсонцы готовят запасы воды и пищевых продуктов и ожидают на деоккупацию региона.

Журналист Сергей Никитенко рассказал, что оккупанты запретили ввозить гуманитарные грузы на Херсонщину с подконтрольной территории Украины.

Его цитирует "Эспрессо".

"Сегодня ситуация в Херсоне очень напряженная. В самом городе почти исчезло топливо. Цены на продукты и топливо растут катастрофически. В частности, цены на топливо, которыми так хвастались оккупанты, уже приближаются к украинским. Все это связано с тем, что оккупанты не имеют переправ через Днепр", - отметил Никитенко.

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Журналист рассказал, что херсонцы готовят запасы воды и пищевых продуктов и ожидают на деоккупацию региона.

"Цены растут и на продукты питания. Поскольку нет поставок продуктов с левого берега Днепра. Поэтому сейчас уже наблюдаются очереди на рынках. Сами херсонцы понимают ситуацию. Они давно уже готовились к этой ситуации. Оккупанты, понимая, что они теряют один из рычагов влияния на местное население - продукты питания, запретили перевозку гуманитарных грузов из подконтрольной территории Украины. Тем самым они пытаются создать гуманитарную катастрофу, чтобы обвинить в этом Украину", - добавил он.

Напомним, что защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области.

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