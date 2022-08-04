Несколько пострадавших пленных "азовцев" погибли по дороге в больницу.

Российские оккупанты планировали убить всех украинских пленных во время теракта в Еленовке.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал экс-командир полка "Азов" Денис Жорин.

По его словам, то, что в результате преступления россиян кто-то выжил - чудо. Вероятнее всего, там все должны были погибнуть.

"Должно быть, это чудо. Я так понимаю, что там никто не должен был выжить. Но это свидетельствует об очередной тупости исполнителей в России, которые не смогли нормально выполнить задачу", - считает Жорин.

Известно, что несколько "азовцев" погибли по дороге в больницу.

"Мы знаем точно, что погибших больше, чем было в первом опубликованном [оккупантами] списке. Также можем утверждать, что первоочередной список по крайней мере частично некорректен. Но полный список на данный момент мы до сих пор получить не можем", - отметил экс-командир "Азова"

Раненые военные, по его информации, находятся в госпитале в Донецке, где получают минимальную медицинскую помощь.

"О состоянии раненых почти ничего неизвестно. Исключительно из видеоматериалов и такой очень короткой коммуникации по другим линиям, которая у нас есть, знаем, что медицинская помощь базовая минимальная там оказывается, чтобы они теперь просто от ран не погибли", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. Вследствие этого было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: