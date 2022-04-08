Гостомель после освобождения от оккупантов / фото УНИАН (Владислав Мусиенко)

Город Гостомель Киевской области находился в оккупации в течение 35 дней – российская армия атаковала его в первый день войны 24 февраля 2022 года.

Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Там бои не прекращались ни на день: враг издевался над мирным населением, занимался мародерством.

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За это время в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек. Известно, что некоторых из пропавших уже нет среди живых. Город практически полностью разрушен, прямо во дворах можно увидеть немало самодельных могил и крестов.

Смотрите свежий фоторепортаж УНИАН из Гостомеля.

Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Фото Как выглядит Гостомель после освобождения от оккупантов 08 апреля 2022© фото УНИАН (Владислав Мусиенко)

Среди прочего, в Гостомеле был практически полностью разрушен аэропорт "Гостомель". 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Россияне "продырявили" своим стрелковым оружием и другие самолеты на аэродроме "Гостомеля". Враг также нанес существенные повреждения фюзеляжу Ан-22"Антей". Под удар попал и один из самолетов Ан-124-100 "Руслан". Повреждение получил и опытный образец Ан-132D. А самолеты "технического флота" "Авиалиний Антонова" – Ан-26 и Ан-74Т – буквально сожжены дотла.

Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)
Фото Что осталось от самолета Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле 04 апреля 2022© фото УНИАН (Павел Суходольский)

Как сообщал УНИАН, в городе Гостомель Киевской области был введен недельный комендантский час, который продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля. В этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться на транспорте или пешком. 

Неделя комендантского часа нужна для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопаснее перед возвращением людей.