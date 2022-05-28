Сейчас сложные бои на Донбассе, на Харьковщине и на юге Украины.

Вступать в партию тех, кто завершил войну, еще рано, потому что горячая фаза войны еще продолжается.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал на выставке уничтоженной техники российских оккупантов.

Резников отметил, что эта выставка - "награда героичности и мужества наших представителей ВСУ, всего сектора безопасности и обороны, которые оставляют только остатки от вражеской техники". По его словам, это также напоминание о том, что горячая фаза войны еще продолжается.

"И расслабляться, вступать в партию тех, кто завершил войну, еще рано. Война продолжается и сейчас сложные бои на Донбассе, на Харьковщине и на юге Украины", - отметил министр.

Резников подчеркнул, что "кампания по победе над орками" еще не завершена. По его словам, выставка показывает всему миру, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать. "Их нужно уничтожать. И выставка как раз есть свидетельством этого", - отметил глава ведомства.

Напомним, что РФ поставила на войне в Украине неутешительный для себя рекорд "двухсотых". Страна-агрессор потеряла уже 30 тысяч военных. Только за минувшие сутки, 27 мая, украинские воины ликвидировали еще 250 российских захватчиков.

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