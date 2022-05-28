Особенно горячо было на Авдеевском и Криворожском направлениях.

РФ поставила на войне в Украине неутешительный для себя рекорд "двухсотых". Страна-агрессор потеряла уже 30 тысяч военных. Только за минувшие сутки, 27 мая, украинские воины ликвидировали еще 250 российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков-1 330 (+8) ед,

боевых бронированных машин-3 258 (+12) единиц

артиллерийских систем-628 (+5) ед,

РСЗО-203 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов-207 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-503 (+0),

крылатые ракеты - 116 (+1),

корабли / катера - 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,

специальная техника-48 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ контратаковали тыл российских войск в Херсонской области.

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