РФ поставила на войне в Украине неутешительный для себя рекорд "двухсотых". Страна-агрессор потеряла уже 30 тысяч военных. Только за минувшие сутки, 27 мая, украинские воины ликвидировали еще 250 российских захватчиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
- танков-1 330 (+8) ед,
- боевых бронированных машин-3 258 (+12) единиц
- артиллерийских систем-628 (+5) ед,
- РСЗО-203 (+2) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов-207 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-503 (+0),
- крылатые ракеты - 116 (+1),
- корабли / катера - 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,
- специальная техника-48 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ контратаковали тыл российских войск в Херсонской области.