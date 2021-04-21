При этом он считает, что Украина не готова вести современную войну.

Глава "Коммунистической партии РФ", депутат российской Госдумы Геннадий Зюганов выступил за открытый ввод российских войск на Донбасс.

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Такое заявление он сделал в интервью "НСН", комментируя предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседании Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.

«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», - высказался Зюганов.

В то же время он назвал "сумасшедшими" тех, кто готов развернуть на Донбассе масштабную войну.

«Это сумасшедшие люди. Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия на Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие», - заявил Зюганов.

При этом по его мнению, Россия показала, в том числе и в Сирии, что может вести современную войну.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

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Автор: Дмитрий Захаров