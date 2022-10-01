Вместе с ним такие подозрения получили еще восемь так называемых депутатов "Народного совета "ДНР" за фейковый "референдум".

Подозрение в коллаборационной деятельности получил главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник за проведение фейкового "референдума".

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что СБУ продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового волеизъявления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в частности, подозрение получил Пасечник.

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"Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконной "народной рады "ЛНР" относительно вступления в силу преступным "законом" о "референдуме" "Луганской народной республики" по вопросу о "вхождении" в состав РФ на правах субъекта РФ", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что именно по его указаниям было проведено организационную работу по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового референдума. Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России.

Также подозрение от СБУ еще получили восемь так называемых "депутатов Народного совета"ДНР": Максим Кныш, Александр Мальков; Наталья Стрельчук; Мирослав Руденко; Анастасия Селиванова; Александр Бондаренко, Александр Дяговец; Алексей Жигулин.

Справка УНИАН. Пасечник является бывшим сотрудником СБУ и с ноября 2018 года стал главарем террористов "ЛНР". Разыскивается СБУ по статье 109, части 1 УК — "за действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий".

"Референдумы" на оккупированных территориях

23-27 сентября российские оккупанты и коллаборанты провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения захваченных территорий Украины к Российской Федерации. Цивилизованный мир не признает таких "референдумов".

30 сентября российский президент Владимир Путин объявил о незаконном присоединении оккупированных украинских территорий к России.

В мире уже осудили действия россиян, заявив, что будет продолжать поддерживать усилия Украины по деоккупации земель.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, таким образом Путин хочет заморозить конфликт, стабилизировав положение РФ на линии фронта, чтобы через несколько лет с новой силой напасть на Украину, но уже имея территориальное преимущество.

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