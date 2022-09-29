Например, в Запорожской области у "власти" нет ни одного украинца, там управление проводят россияне.

После начала войны России против Украины в органы власти так называемых "Д\ЛНР", а также во временно оккупированных Херсонской, Запорожской и Харьковской областей были назначены 36 человек.

Об этом сообщает издание Проект, которое проанализировало, кто управляет "Д\ЛНР" и оккупированными территориями Украины.

По данным издания, из этих 36 человек только трое были гражданами Украины, остальные (почти 92%) - россиянами.

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В целом издание проанализировало биографии 112 человек, назначенных Россией на различные должности в оккупированных Кремлем областях Украины.

Среди "министров" "ЛНР" россиян 20% (пять человек из 24), в "ДНР" — 40% (11 человек из 25). В Херсонской области на граждан России приходится 75% созданного после оккупации правительства (пять министров из семи), в Запорожской области — 100% (там назначили всего пять министров, и все они из РФ). В Харьковской области успели назначить только главу правительства (тоже россиянина), пока ВСУ не освободили регион.

Средний возраст российских назначенцев, уехавших на оккупированные РФ украинские территории, составляет 42 года. Большинство из них раньше работали на средних должностях в федеральных министерствах или региональных правительствах. Треть прошли через "Школу губернаторов" или конкурс "Лидеры России". Это программы кадрового резерва, которые придумал или курирует первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, на захваченных территориях были созданы военные комендатуры. Как пишет "Проект", их основная работа - репрессии в отношении несогласных. Военные комендатуры, предположительно, возглавили выходцы из силовых структур России или самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Имена большинства комендантов не афишируются, их знают только по позывным.

В гражданских вопросах с военными комендантами сотрудничают мэры городов и главы районов. "Проект" собрал сведения про 49 человек на этих должностях. Из них лишь пять возглавляли города или районы до начала войны РФ против Украины и согласились сотрудничать с Кремлем. Все они выходцы из пророссийских партий бывшего президента Украины Виктора Януковича и кума Путина Виктора Медведчука.

Другой опорой комендантов стали военно-гражданские администрации (ВГА) — временные органы власти, созданные в оккупированных после начала войны регионах. В Херсонской ВГА работают 13 человек, чьи фамилии публично известны; из них трое россиян. Среди известных членов Запорожской ВГА четыре гражданина Украины и два гражданина РФ. В Харьковской ВГА было два известных сотрудника, из них один из Украины и один из России.

Кроме этого, 12 человек из 112, получивших должности в оккупированных Кремлем регионах Украины, раньше имели проблемы с законом.

Российские коллаборанты в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам российского псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Так, на Донетчине подозрение от СБУ получили "глава ДНР" Денис Пушилин, "председатель Народного совета ДНР" Владимир Бидевка и "секретарь ЦИК ДНР" Радомская Елена.

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили "глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, "исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска" Александр Сауленко и "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области Галина Катющенко.

Также подозрения получили "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района" Андрей Сигута и "председатель Акимовской общины Мелитопольского района" Максим Зубарев. Всего в этот список попали 16 коллаборантов.

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