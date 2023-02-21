Система противовоздушной обороны Украины по-прежнему не способна уничтожать "Кинжалы".

В Воздушных силах ВСУ опровергли, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) стала способной сбивать российские аэробалистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Его можно сбить только в Facebook. На каких-то Telegram-каналах или где-то еще. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать", - заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, реагируя на появляющуюся в сети соответствующую информацию.

Он сравнил российские "Кинжалы" с оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М":

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"Представьте себе этот "Искандер" на самолете МиГ-31К, поднимающем его в верхние слои атмосферы и оттуда запускающем. И у него есть дополнительная скорость. Он опускается на цель как баллистическая ракета. Сверху бьет на очень большой скорости. Такие цели наши комплексы на сегодня отрабатывать не могут".

Ракета "Кинжал" - общая информация

"Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета.

После сброса с самолета "Кинжал" летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз.

Ракета способна стационарные объекты, надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.