За время полномасштабной войны РФ шесть раз применила Х-47М "Кинжал".

Военный эксперт Александр Коваленко усомнился, что у России есть в запасе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" даже в количестве от 30 до 40 штук.

Как отметил обозреватель, такое скромное количество обусловлено очень медленным производством этих ракет, которое после введения санкций и вовсе впало в анабиоз, поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих,

Коваленко напомнил, что за время полномасштабной войны было зафиксировано 6 применений Х-47М "Кинжал" по Украине:

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"Фактически, мы можем говорить, что за весь период войны против Украины российские войска применили от 10% до 20% от якобы имевшегося БК этих ракет. И, мягко говоря, это не критический показатель израсходования боекомплекта данного типа".

По словам эксперта, сейчас в Беларуси вместе с тремя истребителями МиГ-31К находятся минимум 3 ракеты Х-47М "Кинжал". И отсутствие пусков уже на протяжении трех месяцев может свидетельствовать о том, что явный боекомплект, которым РФ козыряет - на самом деле так называемый "неприкосновенный запас", что вызывает вопросы о реальном их количестве, добавил Коваленко:

"40 ракет? 30 ракет? А не 20 ли на самом деле, или даже меньше, а все остальное это блеф?".

Ракета "Кинжал" - что известно

Х-47М "Кинжал" - это гиперзвуковая авиационная ракета, которая способна стационарные объекты, надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Сообщалось, что после сброса ракета "Кинжал" летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз.