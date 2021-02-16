По его словам, погибшие на Донбассе подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству ВСУ назвать имена виновных в гибели военных на Донбассе.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали самые "горячие точки" на Донбассе в 2020 годуОб этом он сообщил в Telegram.

Президент провел встречу с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса Президента Романом Машовцем, Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко.

По его словам, погибшие на Донбассе подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

"Около 9:20 утра 14 февраля наши военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 раздался взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", - сообщил президент.

Рассматриваются три возможные причины: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, что выразилось в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

"Однако вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование", - отметил Зеленский.

Он поручил руководству Вооруженных сил Украины выполнить следующие задачи:

провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдению правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;

до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины – снять, указав это в соответствующих документах;

продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы скорой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные.

"Через 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы мы больше не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнул он.

Гибель трех военных на Донбассе: что известно

14 февраля, недалеко от Новолуганского в результате подрыва погибли трое военных: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады двигались к огневым позициям для проверки несения службы и смены военнослужащих, но получили ранения, несовместимые с жизнью.

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

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Автор: УНИАН