Гибель ребенка обещают обсудить на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович опроверг фейк России, что 5-летний мальчик на оккупированной боевиками части Донецкой области погиб якобы в результате сброшенной взрывчатки ВСУ.

Об этом он рассказал в комментарии Громадському радіо.

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"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых гибнут граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил он.

Гибель ребенка и ранение гражданского жителя под Донецком обещают обсудить на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Что произошло

Инцидент случился в начале апреля в Александровке под Донецком – на фоне обострения конфликта на Донбассе.

О гибели мальчика миссии ОБСЕ сообщили работники морга в областном центре, контролируемом оккупантами. По их словам, у ребенка констатировали многочисленные осколочные травмы.

Команда наблюдателей узнала, что смерть ребенка наступила, когда тот играл у дома. Бабушка погибшего услышала взрыв и увидела густой дым. Детали устанавливаются.

Вместе с тем, в начале апреля ряд российских СМИ (Gazeta.RU, «Коммерсантъ», РБК, Фонтанка.RU, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Свободная пресса», «Интерфакс») обвинили в гибели ребенка украинских военных, которые якобы сбросили взрывчатку на БПЛА. Эксперты установили, что эта информация является фейком.

В то же время обстрелы с квадрокоптеров регулярно фиксировали со стороны самих оккупантов.

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Автор: Яна Ставская