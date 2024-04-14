В последние дни ситуация на российско-украинском фронте осложняется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
По его словам, в такой горячей войне ситуация на фронте всегда сложная, однако в эти дни - и особенно на донецких направлениях - тяжелеет. Президент поблагодарил всех военнослужащих, которые защищают позиции и уничтожают российских захватчиков.
"За эту неделю особенно заслуживают благодарности 58-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ - ее воины неизменно эффективно действуют. И на неделе был день бригады у 148-й. Я поздравляю вас, ребята, я благодарю вас! Спасибо также 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Молодцы! Стоит отметить и воинов ГУР - подразделения "Кракен" и "Артан" и 9-й департамент ГУР. Горжусь вами!" - добавил Зеленский.
Что происходит на фронте: последние новости
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений с российскими оккупационными силами, они атаковали на четырех направлениях.
Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал об обострении ситуации на Восточном фронте. Несмотря на серьезные потери, оккупанты периодически добиваются тактического успеха.