Особенно это касается донецких направлений.

В последние дни ситуация на российско-украинском фронте осложняется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, в такой горячей войне ситуация на фронте всегда сложная, однако в эти дни - и особенно на донецких направлениях - тяжелеет. Президент поблагодарил всех военнослужащих, которые защищают позиции и уничтожают российских захватчиков.

"За эту неделю особенно заслуживают благодарности 58-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ - ее воины неизменно эффективно действуют. И на неделе был день бригады у 148-й. Я поздравляю вас, ребята, я благодарю вас! Спасибо также 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Молодцы! Стоит отметить и воинов ГУР - подразделения "Кракен" и "Артан" и 9-й департамент ГУР. Горжусь вами!" - добавил Зеленский.

Что происходит на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений с российскими оккупационными силами, они атаковали на четырех направлениях.

Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал об обострении ситуации на Восточном фронте. Несмотря на серьезные потери, оккупанты периодически добиваются тактического успеха.

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