По словам главнокомандующего, армия РФ активно атакует позиции ВСУ на разных направлениях фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте в последнее время существенно обострилась. По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий врага после проведения в России так называемых президентских выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону используя десятки танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", - подчеркнул генерал-полковник.

Сырский добавил, что первый день его работы в районе операции был посвящен именно Восточному направлению, чтобы принять все необходимые меры для стабилизации обстановки, повысить уровень эффективности украинских войск и нанести максимальные потери вражеским подразделениям.

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"По результатам заслушивания выводов относительно характера действий противника были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также, пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств", - заверил главнокомандующий.

По его словам, в очередной раз встал вопрос о достижении технического превосходства над армией РФ в высокотехнологичных видах вооружения. Сырский считает, что только это позволит ВСУ победить большего по численности противника и перехватить стратегическую инициативу.

"Второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения. В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий", - отметил главком.

Кроме того, он отметил украинских бойцов отличиями и подарками. Также Сырский лично пообщался с военными и обсудил текущую ситуацию.

"Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий", - подчеркнул генерал-полковник.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, на одном из южных направлений армия РФ в разы увеличила количество штурмов, а именно возобновила атаки на позиции украинских военных возле Работино.

В то же время руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Крынок.

"Фактически, последнее колебание линии соприкосновения на левом берегу датируется мартом. Далее изменений позиций фактически не происходило. Столкновения происходят в такой местности, где невозможно зафиксироваться однозначно. Мы имеем конкретные позиции, работаем над расширением плацдарма", - объяснила Гуменюк.

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