Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За прошедшие сутки на разных участках фронта состоялось более 30 боевых столкновений с российскими оккупантами, информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Под вражеским огнем оказались более 10 населенных пунктов.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинки.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, бил по утраченному Старомайорскому и другим населенным пунктам.

На Запорожском направлении враг нанес более 20 авиационных и артиллерийских ударов. На Херсонском направлении – более 25.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел авиационные и артиллерийские обстрелы в около 30 населенных пунктах.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отмечают в Генштабе.

ВСУ продвигаются на юге - главное

Военные сообщали, что украинские силы зашли на первую линию обороны оккупантов на юге страны. В Минобороны информировали о продвижении в направлении села Урожайное и села Приютное, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское, и Вербового (вблизи Работиного).

В ISW отмечают, что за последние сутки украинские войска преуспели в районах северной окраины Работиного и Урожайного вдоль границы Донецко-Запорожской области.

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