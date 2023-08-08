В районе населенного пункта Работино в Запорожской области есть продвижение на сотни метров.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях есть продвижение украинских военных. Воины зашли на первую линию обороны оккупантов, сообщил заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня на Мелитопольском направлении наши войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). "Там есть определенные продвижения, на сотни метров на этом направлении", – сказал Кузьмин.

По его словам, также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении, там также есть продвижение.

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Кузьмин отметил, что наши военные уже зашли на первую линию оккупантов. "Она очень сложная, наши военные ее продавливают, мы двигаемся вперед. Это движение замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", – сообщил он.

Заместитель командующего группировкой войск "Таврия" сообщил, что есть очень плотное вражеское заминирование территории – очень много минных полей, минных шлагбаумов, почти вся местность заминирована. При этом добавил, что также там есть инженерные заграждения – доты, бетонные сооружения, противотанковые рвы.

"Рашистов там очень много – на квадратный метр их не меньше, чем мин", – сказал Кузьмин.

Он отметил, что меняется их количество и качество – становится больше подготовленных оккупантов, идет привлечение резервов уже второй линии, в частности, стало больше подразделений морской пехоты, десантных подразделений, работают отдельные группы спецназовцев.

Ситуация на фронте – последние новости

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на фронте произошло 37 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались наступать в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении – в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области, но их попытки были безуспешны.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск, на Марьинском продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области

На Запорожском направлении захватчики вели безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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