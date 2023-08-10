Также отражены атаки врага под Бахмутом, где он безуспешно пытался восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки.

Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия. А вот на востоке, где атакуют россияне, ситуация сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей.

Так, Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время на Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия. При этом, как отметила Маляр, вражеские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки.

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Замминистра обороны отметила, что для врага остаются неприступными Авдеевское и Марьинское направления: сколько они ни пытаются там наступать, ничего не получается. "Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", - подчеркнула она.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отметил, что ситуация на этом направлении тяжелая, но контролируемая, там мощно работает украинская разведка, артиллерия.

Он отметил, что враг пробует перехватить инициативу, но наши воины мощно противостоят натиску. Они не дают врагу вернуть в оккупацию Купянск, который год назад стал для россиян одной из "точек унижения в этой войне"

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины рассказал, что на этом направлении оккупанты задействуют роты "Шторм Z" и надеются, что они будут осуществлять "мясные штурмы", то есть любой ценой прорывать украинскую оборону. Он напомнил, что эти роты созданы под эгидой Министерства обороны России и в них много антисоциальных элементов, людей, у которых есть проблемы с законом, а также там есть наемники.

По его словам, оккупанты уже предпринимали такие попытки атак, но не имели никакого успеха, потому что там стоят закаленные в боях украинские бригады, которых спугнуть "какими-то аббревиатурами или псевдоноухау" невозможно.

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