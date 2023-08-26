На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары, в частности в районе Работиного.

Российские оккупанты в течение суток пытались наступать на трех направлениях и обстреляли десятки украинских населенных пунктов. Отмечается, что в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам захватчиков подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области", - сообщили в Генштабе и добавили, что там враг нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, а артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области. Они нанесли авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области, а от артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что артиллерийским обстрелам там подверглись шесть населенных пунктов Донецкой области.

В то же время на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник, в частности нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области, а от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Работиного Запорожской области", - сообщили в Генштабе и добавили, что от артиллерийских обстрелов на этом направлении пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов врага пострадали шесть населенных пунктов, среди которых и сам Херсон. На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, авиация Сил обороны 26 августа нанесла два удара по пунктам управления, десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все, кто был привлечен к подготовке контрнаступления, знают, что он идет так, как было задумано. Чиновник также отметил, что Силы обороны Украины продвигаются медленно, потому что, в отличие от России, наша страна хочет защитить жизнь своих солдат и сохранить военную технику.

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