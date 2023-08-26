В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Авиация Сил обороны за 26 августа нанесла два удара по пунктам управления, десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Тем временем российские войска нанесли три ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 26 августа - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 260 270 человек личного состава. Еще 640 захватчиков украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки.

Кроме этого, РФ потеряла на поле боя в Украине не менее 4390 танков, 8539 боевых бронированных машин, 5379 артиллерийских систем, 726 РСЗО, 497 средств ПВО, 4367 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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