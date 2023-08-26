Всего по всей линии фронта за сутки произошло более 40 боевых столкновений.

В течение суток произошло в общей сложности более 40 боевых столкновений по всей линии фронта. Враг атаковал и наступал на 5 направлениях восточного фронта, но действия были безуспешными, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

В частности, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, на Бахмутском направлении - в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, на Авдеевском - в районе Первомайского Донецкой области.

По данным Генштаба, на Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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При этом россияне продолжают наносить авицийные удары, обстреливать из артиллерии и минометов позиции украинских защитников и населенные пункты. Больше всего враг бил на Бахмутском, Лиманском, Северском и Слобожанском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Ситуация на фронте - это надо знать

В свежем отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что в пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции, в частности, возле Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

23 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы вошли в село Работино. Из этого села открывается путь к освобождению Токмака.

Ранее в этом месяце заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Урожайного в Донецкой области.

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